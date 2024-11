Lola, la bebé que se ha convertido en un símbolo de supervivencia al nacer en mitad de la DANA

"Cuando vimos el agua pasando las rodillas a mí se me acalambraban las piernas. Hicimos lo posible para que los chicos nos pudieran ayudar. Mantuve la calma porque en esos momentos no sabes qué hacer" , ha mencionado Leticia. Hubo un momento en el que el agua comenzó a sobrepasar la mitad de la venta, por lo que Leticia se asustó.

"No sé cómo no se reventó el vidrio", ha recordado Leticia. Frank Blanco le ha preguntado si tenía molestias después del esfuerzo que hizo para trepar tres metros hasta la casa de su vecina. "Estuve dos días y no dormimos nada. Estaba con contracciones, pero no me dolía tanto", le ha respondido Leticia.