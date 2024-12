''Me trató como una p***'', es uno de los titulares que lee Emma García y con el que la vedette se refiere al trato que le dio el emérito durante los años en los que estuvieron juntos. Bárbara va más allá y sorprende con otro titular : ''Me pude haber quedado embarazada del rey desde el primer día''.

Tras escuchar el titular, Galiacho ha dado una exclusiva en el programa: ''Don Juan Carlos no tenía ningún problema para estar con las mujeres. No tenía absolutamente nada, yo digo dos palabras no temía ni tenía. Ella era consciente de que no se iba a quedar embarazada, pero podía''.