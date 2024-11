Exclusiva | Elisa Mouliaá, por primera vez en un plató, da detalles del calvario vivido con Errejón: "Reviví todo lo que me hizo"

La actriz ha contado en directo cómo fue el momento en el que decidió dar el paso y denunciar al político

Además, ha ofrecido todos los detalles de lo que ocurrió la noche que coincidió con él

Elisa Mouliaá, en exclusiva, sobre Íñigo Errejón: "Estamos ante una persona peligrosa que lo podría repetir"

'TardeAR' ha contado este miércoles con la presencia en exclusiva de Elisa Mouliaá en la que ha sido su primera vez en un plató en televisión. La actriz denunció ante la policía a Íñigo Errejón por agresión y, aunque el político le acusa de denuncia falsa, ella está dispuesta a contar todos los detalles de lo ocurrido.

Después de que Ana Rosa le diera la bienvenida y le reconociera su valentía, la actriz confesaba si habría denunciado sabiendo todo lo que iba a ocurrir tras dar el paso: "Me lo hubiera pensado dos veces. Quizás hubiera tomado la decisión de ir a comisaría de forma discreta y no hacerlo público. Pero estoy orgullosa de que fuese fruto de un impulso que me salió de dentro para ayudar", comenzaba.

Acto seguido, Elisa compartía el motivo por el que cree que a día de hoy aún se sigue cuestionando a las víctimas: "Es algo que está en el inconsciente colectivo". Y es que, desde que hiciera pública su noticia, está sufriendo "un linchamiento continuo": "Estoy recibiendo insultos constantes, gente que no te cree, que te pone en cuestión por querer fama... Aún así estoy recibiendo muchísimo calor y apoyo de muchísimas mujeres y de hombres también".

Uno de los motivos por los que está siendo cuestionada es por el hecho de haber denunciado tras años después, algo que no dudaba en explicar en directo: "Yo pasé página. Tampoco era consciente del delito en sí hasta que de pronto mis amigas me dicen que si me había enterado de lo de Errejón, pongo la tele, se habla de las múltiples denuncias anónimas, las leo y empiezo a revivir lo que me pasó, lo que me hizo. Veo que es un patrón que seguía. Supe que tenía que hablar. Entonces lancé el tweet, sentí la necesidad de hablar".

La noche que coincidió con Errejón, al detalle

En su visita a 'TardeAR', la actriz también explicaba punto por punto todo lo que habría ocurrido la noche en la que coincidió con el político, día en el que le conoció por primera vez. "Me dijo que me daba tres normas: no alejarme de él, que si lo hacía no lo hiciera a más de 20 metros y que volviera al minuto y la tercera, que me iba a dar un beso. Me clavó un beso con lengua hasta la garganta. Ahí pensé que estaba yendo súper rápido".

La actriz asegura que sintió como si estuviera mirando su cuerpo "como un objeto": "Me llevó a la cama, me empujó, se sacó todo... Fue todo muy desagradable". Elisa cuenta que acudieron juntos a una fiesta y que él le pidió abandonarla en 20 minutos para acudir a su casa: "Llega por detrás, me pone la chaqueta y me dice que nos vamos, que lleva el coche esperando cinco minutos. De repente, otra vez empezó a saco, a desvestirme... Me tuve que imponer, le empujé para que parara. Solo sí es sí. Paró, se sentó y estuvimos como mirando al frente. Con 20 añitos me hubiera violado".

¿Por qué muchas víctimas no denuncian?

A lo largo de su entrevista, Elisa Mouliaá también exponía el motivo por el que muchas víctimas no denuncian una agresión sexual: "Es una cuestión compleja. Dar el paso es muy difícil. Para empezar hay un peso económico que no pueden sostener la mayoría. Un abogado de oficio contra un personaje como el que nos encontramos probablemente no sirva", comenzaba. "Es bastante costoso y es la vergüenza de no saber si tu nombre va a salir o no. Yo creo que lo han visto y se han asustado".

Sus conversaciones con varias víctimas

Sobre si el número de posibles víctimas a manos de Íñigo Errejón podría haber aumentado o disminuido, Elisa Mouliaá asegura que no lo puede "certificar", aunque ha hablado con "seis de ellas".

La actriz tiene la esperanza de que más víctimas vayan a comisaría a denunciar las supuestas agresiones. Sin embargo, piensa que todo lo que ha sufrido tras su acusación formal puede ser "contraproducente" y podría haber "asustado" a las demás afectadas.

El discurso de Ana Rosa a favor de las víctimas