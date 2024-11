Antonia es víctima de su maltratador desde hace 30 años: "Ahora me ha okupado la casa"

"Cuando me marcho, me marcho bajo coacción y amenazas. Me obliga a firmar un contrato por una renta de 75 euros. Al año, el abogado le solicita la vivienda porque la podía recuperar y a este señor cuesta entregarle la citación. Burla a la justicia", explicaba Antonia en 'TardeAR'. De aquello, han pasado cuatro años.

"Él me dijo 'Te voy a reventar la casa'. Me ha generado una gran deuda en la comunidad. La luz la puse a su nombre y cambió la compañía y también me ha generado una deuda. Él no paga nada. Cuando a los dos años le han entregado la notificación, él se ha declarado 'vulnerable", añadió.