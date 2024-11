Censuran a una artista en un colegio por la letra de su versión de una canción infantil: 'Cinco deditos tiene la loba pa' darse gusto cuando está sola'

En 'TardeAR' hemos contado hoy con la participación de la compositora de la canción, la artista gaditana La Mare. Ha explicado si la versión que ha hecho del mítico tema infantil 'Cinco lobitos' pretende o no ser así de explícita ya que ha sustituido el 'Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba' por 'Cinco deditos tiene la loba pa' darse gusto cuando está sola' .

Por otro lado argumenta que muchas veces los adultos tenemos "una mirada más sucia" que los niños. "Me han llegado mensajes de amigas, madres que me dicen que no tiene por qué ser tan explícita la letra", comenta.