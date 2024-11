Lucía Sánchez aclara qué sus sentimientos por Aitor, el pretendiente al que le hizo la cobra

Lucía Sánchez, de Aitor: "Siento nervios y eso es bueno"

Lucía Sánchez está buscando pareja en 'Un amor para Lucía' ¡No te pierdas nada!

Lucía Sánchez nos dejó perplejos hace unos días en ‘Un amor para Lucía’ al negarse a dar un beso a Aitor, uno de sus pretendientes favoritos. Una cobra en toda regla que dejó al joven a cuadros y bastante preocupado.

Se quedó tan afligido por el ‘desdén’ de la protagonista del programa de Mitele PLUS, que estuvo varios días comiéndose la cabeza, pensando que la gaditana no sentía nada por él, algo que ella no ha dudado en aclarar en una entrevista con Cristina Porta.

“Le tuve que explicar que la cobra no había sido porque no me gustara. Le dije veinte veces que me gustaba, pero él está un poco inseguro. Es alguien que necesita mucho refuerzo”, explicaba la ex de ‘La isla de las tentaciones’.

“Le dije que no me hacía falta estar besuqueándome para avanzar o saber lo que siento, porque cuando lo veo me pongo muy nerviosa, entonces, es buena señal”, aseguraba, dejando claro que cada vez que lo ve se pone “tonta”.

“Siento nervios y eso es bueno. Ha ido evolucionando lo que siento por él y no es lo mismo que el primer día. Cuando lo vi, me puse nerviosa porque era guapo y ya está. Me gusta más que al principio”, le decía a la presentadora de ‘Un amor para Lucía’.