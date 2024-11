El emotivo homenaje de Yolanda al chico que le salvó la vida

Yolanda sufrió un infarto mientras conducía y quedó inconsciente

Alberto paró su coche para realizarle la reanimación

Hace algo más de un año, Yolanda volvió a nacer después de un grave accidente. Sufrió un ataque al corazón mientras conducía y un héroe anónimo consiguió reanimarla. Por ello, ha venido a 'El diario de Jorge' para hacerle un especial homenaje.

"Era un día normal. Iba a buscar a mi hijo al entrenamiento y en medio del camino surí un infarto conduciendo. Yo no me acuerdo de nada. La gente me ha ido contando todo lo que sucedió. Me quedé inconsciente, mi amiga que iba conmigo me intentó bajar del coche. En ese momento pasó un coche y era Alberto, que iba con su familia. Vio que era muy grave y detuvo el coche", ha contado Yolanda.

"Me hizo la reanimación cardiovascular, fue quien me salvó la vida. Me moría allí. Mi cardióloga me lo dijo. Si no llega a ser por esa reanimación tan rápida, no hubiera sobrevivido. Mi corazón se paró y dejé de vivir", ha continuado.

Su reconocimiento a Alberto

Yolanda, muy emocionada tras recordar su historia, se encontraba finalmente con Alberto y procedía a rendirle homenaje: "Quería agradecerte que me hayas salvado la vida y que me hayas podido dar una segunda oportunidad. La estoy disfrutando. Me acuerdo muchísimo de ti, de lo que pasó ese día, de cuando viniste al hospital, de cuando conocí a tu familia... Te tengo muy presente, te tengo guardado en el móvil como 'Mi ángel'. Te lo agradeceré toda la vida".