Kike Quintana , en la sección ' Fila Zero' de ' TardeAR ' mostraba algunas imágenes sobre la fiesta de Navidad de 'Unicorn ' y contaba algunos de los detalles que ocurrieron durante el evento.

Discurso de nuestra presentadora con el que su sobrino bromeaba: "No hay nada peor que darte un micro y un escenario. Lo he acortado, si pongo lo que hablaste enganchamos con los del matinal". Algo a lo que reaccionaba Ana Rosa Quintana, entre risas: ¿Sabéis lo que es peor? Cría cuervos que te sacaran los ojos porque yo hablé muy poquito, tú lo has alargado ficticiamente".