De repente, un joven aprovecha el momento en el que los viajeros estaban a punto de embarcar para pedirle una foto . Risto le dijo que le " perdonase " por no poderle atender, ya que se encontraba con su hijo. Ojo, porque la reacción del individuo daba a entender que por el hecho de que sea un personaje público debe estar al servicio del público las 24 horas al día .

"Hombre, eso va en el sueldo", le propinó al presentador, a lo que Risto no dudó en preguntarle que de cuál era su trabajo. "Me dijo: 'soy camarero', y yo le contesté que si me podía poner un café", ha comentado en el plató de 'Demos: el gran sondeo'.