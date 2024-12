El presentador soltaba una gran carcajada y agachaba la cabeza debajo del mostrador y apuntaba entre risas: "Pero fiel no sé con quién, creo que morreo no va muy relacionado con fiel".

Tras esta graciosa respuesta, el equipo 'El cónclave' tampoco sabía muy bien qué palabra contestar y Juanbar contestaba: "Filomena, porque la gente se morreaba porque no tenían otra cosa que hacer y no podían salir de casa". Con esta respuesta, Ion Aramendi ya no sabía donde meterse y apoyaba los brazos y la cabeza contra el mostrador donde lee las preguntas y exclamaba: "¡Dios, Dios! No es correcta".