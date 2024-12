Pepi no sabe desde hace más de medio siglo nada de su hermana. Tiene una idea de dónde se pueden encontrar algunos de sus hermanos, pero no sabe con exactitud cómo están. "Llevaba tantos años la casa sola que los que estábamos unidos decidimos venderla", señala Pepi, que detalla que finalmente no la vendieron por su hermano.

Sobre por qué no se habla con Mari Carmen desde hace 25 años, cuenta que fue porque discutió con su hermano y no quiso saber nada más de ella: "Está más pegada a otra hermana mía y a nosotros tres, los que estamos unidos, nos ha dejado de lado". Aún así, con Mari Carmen nunca ha llegado a tener ningún problema: "Siempre la he llamado y nunca me lo ha cogido. Todos los 16 de julio me acuerdo de ella".