Mariví es prima de Noelia y quiere retomar la relación con ella. Y es que desde hace dos años, no entiende qué pasa. Su prima no para de ponerle excusas para verse y eso ha hecho que su relación se haya enfriado. Es por ello por lo que Mariví ha acudido a 'El diario de Jorge', para intentar que esa relación sea la que tenían años atrás. Noelia se encontraba entre el público y todo esto le pillaba in fraganti: no se imaginaba para nada que su prima querría tomar la relación con la ayuda del gran 'maestro de ceremonias' Jorge Javier Vázquez.