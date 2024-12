Afortunadamente, consiguieron reanimar a la abuela y sus dos nietas, pero es un caso que le sigue marcando al invitado. “Son historias que cuando te vas a casa ya no sabes nada, pero aquí había dos niñas… siempre lo recordaré como algo que sucedió y no me preguntes, porque no sé cómo”, decía Antonio mientras el presentador se secaba las lágrimas.