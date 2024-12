Andrés, de 49 años nos ha contado su historia en directo en ‘TardeAR’ , el que se dio cuenta de que algo no iba bien hace unos seis años. Después de extirparle un tumor en la cabeza, su vida dio un giro de 180 grados: no tiene memoria inmediata durante las 24 horas del día .

El primer síntoma lo padeció en febrero de 2018 cuando iba en el coche con unos amigos. No los reconocía ni tampoco sabía a dónde iban: “Conduciendo me quedé en blanco, como si me hubieran borrado. Al cabo de un minuto recuperé la conciencia y tiré a casa. El problema es que esto me empezó a suceder cada vez más y me daban como veinte o treinta ataques de este tipo cada día, al final después de recurrir a muchos médicos detectaron un tumor cerebral profundo”.