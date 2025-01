Marga está cansada de decirle a su hijo que ordene y recoja lo que tiene en su habitación

Todo habría acabado con la firma de un contrato por parte del joven en el que se compromete a cambiar

Marga está cansada de decirle a su hijo que recoja el cuarto. Dice que le quiere mucho, pero que es muy desordenado y eso le hace perder los papeles. Por eso, ha venido hoy a 'El diario de Jorge' para darle un ultimátum a su hijo Killian: le ha redactado un contrato con una serie de obligaciones que debe cumplir en casa.

"Hijo, sabes que te quiero con locura. Pero me he cansado de decirte que recojas la habitación", le ha lanzado cuando se han sentado ambos en el sofá junto a Jorge Javier Vázquez. Calcetines, muchos calzoncillos, chanclas, zapatos... todo está tirado por el suelo. Y Marga no puede más porque se lo ha repetido más de una vez que hay que ser ordenado. "Parecen las rebajas de un centro comercial", dice entre risas.

Calcetines, muchos calzoncillos, chanclas por el suelo... El estado del cuarto de Killian

Pese a que se lo toma con humor, a esta madre le cuesta que su hijo no se tome en serio lo que le dice. Por eso le amenaza incluso con subir a las redes sociales un vídeo mostrando el estado en el que está su cuarto. "Yo ya me he cansado, parezco un loro", señala.

Kilan, sin embargo, hace autocrítica y reconoce que no es muy ordenado. "Siento asco, es normal. Pero yo me voy probando la ropa y lo que no me pongo lo dejo por ahí", asegura. Eso sí, el joven tiene claro que si trae un ligue lo pone todo en su sitio porque "hay que dar buena imagen". El plató ha estallado de la risa tras sus declaraciones.

El contenido del contrato

Por eso, Marga y este programa se han encargado de que termine la situación. En un contrato vinculante, Kilian se ha comprometido a cumplir tres cláusulas esenciales:

Aportar parte de mi sueldo a los gastos comunes de la casa Respetar normas básicas de la convivencia Recoger, limpiar y mantener el orden en toda la casa