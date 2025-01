Los primeros años fueron muy difíciles para ella porque, tal y como ha explicado en directo esta tarde, tenía que ejercer como " terapeuta, enfermera o psicóloga ". " Lo de madre termina siendo lo último ", apostilla. Sobre Samuel, explica que "se volvió introvertido" al vivir una infancia tan dura con su situación familiar . "Ha tenido carencias a nivel emocional, porque al final no es que yo me enfade con él pero sí es cierto que Hugo te absorbe y te estresa. Llega un punto en el que estás saturada y contestas mal", lamenta Anabel.

Además de la falta de apoyo en el plano sentimental, a Samuel también le falta una ayuda económica para perseguir sus metas. "En el terreno económico no se le pudo dar lo que quiere, los estudios por ejemplo. Yo no puedo trabajar, estoy como cuidadora no profesional de Hugo y no puedo hacerme cargo de sus estudios que él quiere", añade.