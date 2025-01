María Casado agradece en pleno directo su regalo de Reyes

En helicóptero, en dromedario, en tren, en coche eléctrico, en velero, a caballo y, cómo no, en carroza. Sus majestades los Reyes Magos de Oriente cumplen puntuales con la infancia de España este domingo 5 de enero, una cita que ni la lluvia ha conseguido frustrar. La agenda de sus altezas reales estaba a rebosar, y eso que el sábado ya visitaron muchas ciudades y pueblos para evitar que las lluvias aguaran el encuentro con las niñas y los niños que llevaban un año esperándolos.

"Este año he sido muy buena, no voy a pedir mucho y te lo digo de verdad porque ya os adelantasteis conmigo en septiembre cuando me vine para Mediaset y para Telecinco".