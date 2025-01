'Next Level Chef' ya se ha puesto en marcha en Telecinco y, tal y como podemos ver en este avance del segundo programa , las rivalidades y las estrategias van a empezar a florecer entre los concursantes. En telecinco.es hemos hablado con Inma , perteneciente al grupo de los influencers gastronómicos , para que nos confiese algunos de los entresijos de este programa: ¿Quién es el cocinero más estratega? ¿Qué es lo que le provoca más estrés? ¿Hay algún compañero subidito?

Ya en el primer programa de 'Next Level Chef' vimos cómo la despensa para hacerse con los ingredientes bajaba a través de una plataforma , pero ¿es esto lo más estresante ? ¿Más incluso que cocinar junto a algunos compañeros o que cocinar en la cocina precaria del sótano? Para Inma, sí, sin duda: "Es lo que me genera más estrés, sueño con la plataforma. Los compañeros, al fin y al cabo, son buena gente. Unos más que otros, pero son buena gente".

Francis Paniego se ha convertido en el mentor de Inma, pero ¿cuál es el mejor consejo que le ha dado a esta participante? "Desde el primer día, el consejo que me ha dado ha sido 'orden'. Me da mucha rabia, pero lo reconozco, soy una tía desordenada y sí que es verdad que, cuando tú vas por la vida con orden, te miran mejor".

'Next Level Chef' incorpora a influencers gastronómicos en su casting, algo que resulta muy curioso porque no es lo mismo cocinar para las redes que para profesionales de la gastronomía: "Los influencers pueden aportar mucho. Ahora, cocina, te digo yo a ti que no. Pueden aportar diversión, alegría, queso... se va a demostrar que, algunos, hacen mucho postureo en las redes y aquí se ve la verdad de la verdad".