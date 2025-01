Telecinco estrenaba este pasado miércoles 8 de enero su innovador talent show de cocina: 'Next Level Chef' . En el formato, presentado por Blanca Romero , 21 concursantes entre los que se encontramos influencers gastronómicos, chefs profesionales y cocineros amateur, debían llevar a cabo sus creaciones en unas imponentes cocinas habilitadas en tres niveles distintos.

En el esperado estreno hubo infinidad de sorpresas y una de ellas fue que de los 21 candidatos que entraron en sus cocinas tan solo 15 conseguirían enfundarse el delantal del programa y convertirse así en concursantes oficiales. Pero la cosa no acababa ahí... 'Next Level Chef' rompería con el esquema habitual de los programas de cocina dividiendo a los concursantes en cocinas de diferentes dificultades e introduciendo una plataforma móvil que, en solo 30 segundos, dispensaba los ingredientes necesarios para cocinar.

Pero las de la audiencia no fueron las únicas reacciones al estreno. 'Next Level Chef' consiguió con su primer programa poner de acuerdo a la crítica televisiva y convertirse en uno de los estrenos mejor valorados. Medios como 'El Mundo', 'El Confidencial' o 'Bluper' aplaudieron la apuesta de la cadena y animaron a los espectadores a no perderse las próximas entregas del programa.