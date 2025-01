En un momento dado, Manu le confiesa que le gusta y se llegan a besar. Esa noche, Manu es víctima de los celos al ver a su amigo con otro chico y tienen un primer encontronazo . Los celos por su popularidad también tienen algo que ver a la hora de distanciarse . En la actualidad, Jaday tiene novio y Manu dice ya no sentir nada por él. Manu acude al programa porque quiere recuperar su amistad con Jaday.

Nada más verle a través del sobre, Jaday no ha podido ocultar su sorpresa: “No, wei, esto es una broma. No puede ser”. A pesar de eso, quiere que Manu le dé su mensaje. Este entona el mea culpa y da un paso adelante para poder reconciliarse: “La ambición nos sobrepasó a los dos. Sé que lo hice mal por no pensar en tu amistad”. Rápidamente, Jaday rompe a llorar.