La madre biológica de Carla le explicaba al presentador que ella no sabía de la existencia de su hija: “Cuando Virginia me dijo que la persona que había estado en el programa era una hija mía no me lo podía creer, yo tuve una hija hace 39 años, sí, pero me dijeron que había nacido muerta, hasta me hicieron firmar un acta de defunción. Nunca la vi”.