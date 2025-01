"Ahora, volver a leer esa entrevista, resulta estremecedor" , asegura Luis Pliego. Y es que Anabel Pantoja pronuncia unas palabras que nos llegan a todos al alma y que nos hace ver que no podía estar más contenta y feliz : "Aparte de ilusión, que por fin voy a cumplir un sueño que he tenido siempre, creo que es una curiosidad tremenda".

No obstante, no escondía su miedo, alegando que tiene 37 años: "Me da miedo que pase algo, creo que no va a pasar nada y espero, pero siempre tienes esa cosa ahí". Uno de los momentos más especiales para ella fue cuando le comunicó a su tía, Isabel Pantoja, la feliz noticia: "Estaba muy nerviosa y había muchísima gente. Quería que ella estuviera tranquila y lo viviera. Fue muy bonito. Ella se emocionó y me abrazaron".