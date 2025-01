La jueza encargada del caso de Esther López ha citado a las partas para decidir sobre las medidas cautelares tras prorrogar seis meses más la fase de instrucción del caso. La familia de Esther no pierde la esperanza de que se dicte prisión provisional para el único sospechoso, Óscar, y Joaquín Prat lanzaba un mensaje en directo en 'Vamos a ver' a Inés, hermana de Esther, que intervenía en directo.

"Tres años así, sufriendo, padeciendo", destacaba Joaquín y ponía de relieve que Inés aún conserva fuerzas para hablar en televisión pero gran parte de su familia ya no puede: "No sucede lo mismo con sus padres, me acuerdo de cómo atendía tu padre a la prensa, todos los días en las batidas nos atendía".