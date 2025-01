“Hemos conseguido hablar con tu hermano, de hecho, él no sabía que tenía una hermana mayor. Él no te recordaba ”, decía mientras daba paso a una llamada telefónica y advertía que su hermano prefería mantener el anonimato , por eso no estaba allí.

Samuel se mostraba muy amable y respetuoso, pero tajante en su postura: “En un principio yo he accedido hablar para que sepas que estoy bien, para que cierres una etapa, que sepas que tengo una vida maravillosa, me alegro que tu vida también sea genial, pero prefiero seguir en el anonimato ya que es una historia que no tengo recuerdos y prefiero no indagar en ella”.