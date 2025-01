Nazaret, muy clara con su pareja: “Para mí es el hombre de mi vida, pero no lo quiero así”

‘El diario de Jorge’ recibía el angustioso mensaje de Nazaret, que no sabe qué hacer con su pareja y quería darle en directo un ultimátum: “Nuestra relación desde que soy mamá no va muy bien. No empatiza nada con los sentimientos míos, todo lo que digo es una locura para él. Quiero que me diga la verdad, si quiere seguir arreglando las cosas, si quiere avanzar… y si no, pues no pasa nada, cada uno por su lado y ya está”.

Jorge Javier entrevistaba en directo Nazaret que enmudecía a los presentes contando cómo se siente con su pareja, Alexis, en la actualidad:

“Como padre yo no tengo queja para nada, pero como pareja no lo es tanto, no reconoce sus errores, y si lo hace es culpabilizándome a mí. Por eso le dije que o íbamos a terapia en pareja o rompíamos la relación. No es el tipo de hombre que yo querría para mi hija en un futuro… ni para mí tampoco. Tiene que madurar. Para mí es el hombre de mi vida, pero no lo quiero así”.

Alexis descubre que su mujer le ha llevado al programa

Poco después, Jorge Javier entrevistaba a Alexis, que no sabía quién le había llevado al programa. Lo descubrió cuando el presentador le mostró un mensaje: ‘Necesito un padre para mi hija, no otro niño'.

“Así es, la verdad. Tengo una actitud que hay que llevarme para adelante, la verdad”, admitía el invitado antes de reencontrarse con su pareja en plató.