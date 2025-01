"Estoy en la gloria, me he venido arriba, no lo puedo evitar", ha comentado Francis

Además, los tres mentores han decidido coger los cuchillos para hacer una demostración a los concursantes

Bruno y Alberto protagonizan una intensa pelea por la estevia: "No te vuelvo a hablar, te voy a hacer vudú"

'Next Level Chef' es, sin duda, el talent show de cocina más intenso del planeta. Tres cocinas divididas en tres niveles: ático, primer piso y el temido sótano o, mejor dicho, el lugar en el que los concursantes desean no cocinar. Francis Paniego, mentor del programa, no ha dudado en enfrentarse a la dureza de la cocina más complicada y se ha lanzado a cocinar sin pensárselo dos veces.

Durante su cocinado en el sótano, Francis ha recibido la visita de sus dos compañeros. Rakel y Marcos se han acercado a los fogones para comprobar cómo le estaba yendo: "Estoy en la gloria, me he venido arriba, no lo puedo evitar", les ha contado.

Pronto han comenzado a hacerle muchas preguntas y a tocar todo lo que tenía en la encimera: "Han venido a incordiarme. Me estáis poniendo nervioso", ha apreciado Francis entre risas. "Realmente esto está siendo difícil, cocinar con estos especímenes", ha seguido bromeando sobre sus compañeros.

Los mentores dejan a los concursantes boquiabiertos

Pero, en el tercer programa de 'Next Level Chef', no solo hemos visto cocinar a Francis. Los tres mentores han decidido coger los cuchillos para hacer una demostración a los concursantes de cómo debían hacer la primera prueba. Rakel Cernicharo, Marcos Morán y Francis Paniego han dejado a todos boquiabiertos con su destreza.