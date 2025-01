Desde que dio comienzo 'Next Level Chef', Blanca Romero se ha mostrado de lo más cercana con los concursantes. La presentadora ha protagonizado varios momentos cómplices con ellos y no ha dudado en responder a todas sus preguntas e incluso hacerles inesperadas confesiones .

"Yo también voy a hacer mis confesiones. La semana pasada me planteé tener relaciones con mujeres . Fue hablar cinco minutos con Imma y oye, que cambié de hemisferio", ha comenzado. "Pero he de confesar y ser sincera, que realmente ya lo he probado y tampoco me gusta ".

Pero esta no era la única confesión de Blanca Romero en el tercer programa de 'Next Level Chef'. Durante una conversación con el chef invitado, Toño Pérez , la presentadora recordaba una Nochevieja que pasó en Punta Cana.

"Empezó a poner unos vinos y yo, soy una gran bebedora, me encanta el vino, amo el vino bueno. Yo cuando bebo, bebo. Soy una asturiana que hace las cosas como tienen que ser. Entonces él empezó a poner vino, la botella debía de costar no sé cuánto, pero mucho. Me empezó a echar el vino y pasaba una ronda, otra, otra...", le ha contado al chef entre risas. "Ya al tercer día de comer y cenar en su casa, ya venía el camarero y decía 'a la española no', me cambiaba el vino".