Quiere que su marido recupere la alegría y las ganas de vivir: “Me ha hecho llorar”

Marian está muy preocupada, desde que su marido sufrió un infarto, no ha vuelto a ser el mismo y está muy pesimista y desanimado. Ella necesita que remonte el vuelo y que vuelva a disfrutar porque la vida sigue y con esa intención visitaba ‘El diario de Jorge’.

Manuel creía que había venido al programa a acompañar a su mujer, pero no se esperaba para nada la sorpresa que iba a recibir. Tras charlar con Jorge Javier, Manuel descubría que Marian estaba detrás de todo al leer en directo una emotiva carta:

“Querido Manuel, amor mío, llevamos tanto tiempo juntos, los años han pasado muy rápido y quiero muchos más, pero no así, necesito que recuperes tu alegría, tus ganas de vivir, sé que has tenido miedo de irte, pero la vida nos ha dado una segunda oportunidad, te quedan muchos años por delante, tantos como este árbol que espero que plantes en el huerto, Lo cuidaremos juntos y crecerá fuerte y sano con nuestro amor, te quiero”.

“ Me ha hecho llorar, mira que yo no lloro desde que se murió mi suegra”, bromeaba el invitado con los ojos empañados en lágrimas y antes de reencontrarse con su mujer.

“Es normal que después de todo esto estés bajito. Es normal también que con la edad cada día es más… pero quiero decirte que se te olvides de la cabeza que te voy a dejar, porque yo no te voy a dejar nunca, además, si algún día me voy con otro, tú te vienes conmigo, no hay problema”, le decía Marian emocionada, pero sin perder la sonrisa.