Finalmente, madre e hijas no han llegado a ninguna conclusión: esto se han dicho en el plató de 'El diario de Jorge'

Diana es una madre de dos hijas que hace unos años tomó una decisión tras enamorarse de una persona: abandonar su casa familiar. Una decisión que no sentó muy bien a sus hijas. Pues bien, Diana (la madre) ha acudido a 'El diario de Jorge' con la finalidad de que sus hijas le perdonen. Una Diana que le contaba a Jorge Javier que antes de irse lo consultó todo con sus hijas. Posteriormente volvió tras separarse de su novio: "Me quitaron el cuarto. Encima que vuelvo, me echan".

Además, le contaba al presentador que a ellas parecían venirle bien que se fuera de casa. Y por si fuera poco, hay un punto de inflexión en toda esta historia, cuando tras una discusión, una de ellas señalaba que las había abandonado. Unas palabras que le dolieron mucho a Diana: "Eso fue terrible. Les salió del corazón. No sé por qué me lo dijeron. Me quedé muerta. Estuve tres días llorando".

Las hijas, indignadísimas

Posteriormente, las hijas de Diana -Paula y Ángela- entraban al plató y no tenían ni idea de por qué estaban allí. Pero una carta de su madre a las dos que Jorge Javier ponía en el pantallón desvelaba todo: "Se va a liar. Eso no se hace", decían las dos, con el rostro visiblemente afectado, para añadir que ese tema "se habló hace muchísimo tiempo tras una pelea. Se echaron muchas cosas en cara". "La necesitaba más cerca de mí y ella no se daba cuenta", señalaba una de ellas.

Un arrepentimiento... ¿no aceptado?

Jorge Javier hacía pasar a Diana y esta se reencontraba con sus dos hijas. La tensión se notaba en el ambiente desde el primer momento. No obstante, las tres se abrazaban nada más verse. "Estoy arrepentida de lo que hice y quiero venir a pediros perdón. Y os lo quiero decir delante de todo el mundo", comentaba la madre. Las dos hijas no entendían que su madre les hubiese llevado allí para decirle eso.