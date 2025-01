Las lágrimas de Patricia Pardo al despedirse de Dani Montero: "Es mi hermano"

"Esto no te lo va a contar Ana Rosa", le decía Patricia Pardo lanzándole una pequeña pullita a su compañero y amigo después de que Joaquín Prat contase una divertida anécdota.

El presentado era el encargado de despedirse de parte de todo el programa de Dani Montero y explicaba a los espectadores el motivo por el cuál ya no estará en este programa: "Vienen cambios en las mañanas, lo saben ustedes perfectamente. Dani ha sido llamado a filas por 'El programa de Ana Rosa' y empieza con Ana esa nueva etapa. Yo, te deseo lo mejor que es lo que tú te mereces, aunque los buenos profesionales no necesitan buenos deseos porque es trabajo diario", decía.

Dani Montero, en su despedida de 'Vamos a ver': "Siempre he sentido esto mi casa y a vosotros mi familia. Uno se va donde se va, pero la familia sigue siendo la familia"

Visiblemente emocionado, el colaborador tenía unas bonitas palabras hacia el equipo del programa: "Siempre he sentido esto mi casa y a vosotros mi familia. Uno se va donde se va, pero la familia sigue siendo la familia".

La que no ha podido dirigirse a Dani Montero ha sido Patricia Pardo, que no ha conseguido evitar emocionarse: "No puedo, Dani es mi familia"; decía entre lágrimas.