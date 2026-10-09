telecinco.es 09 OCT 2026 - 10:21h.

Tras sufrir un cólico nefrítico, Albert Barranco tiene que regresar a España porque el problema no se ha resuelto por completo

Sus compañeros y su entorno reaccionaban entre lágrimas. Su novia, Olatz, confesaba tener una mezcla de alegría y tristeza

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Albert Barranco tuvo que ser evacuado durante su participación en ‘Supervivientes All Stars’ tras sufrir unos intensos dolores. El concursante sufrió un cólico nefrítico, mejoró con el tratamiento médico y regresó a la playa. Sin embargo, pasados los días, la situación empeoró y ha tenido unas consecuencias que no esperaba ni el concursante ni su entorno.

Días después de su evacuación, Albert Barranco charlaba con Asraf ,confesaba sentirse “débil” y explicaba que notaba tanto el riñón como el conducto. Sentía una presión que obligó a los médicos a evacuarle de nuevo.

Días después, Jorge Javier Vázquez le comunicaba en directo durante la gala del reality la decisión del equipo médico: el problema no se había resuelto y tenía que regresar a España para ser valorado de nuevo. “Me lo imaginaba”, decía él, apenado por la decisión pero íntegro dado que esperaba la decisión de los médicos.

Muy emocionada estaba su pareja, Olatz, que vivía el momento desde el plató de ‘Supervivientes All Stars’ en Madrid: “Mi vida, lo has hecho muy bien. Ya no está en tus manos”.

Además, le confesaba entre lágrimas que están echándole mucho de menos: “Ya no puedo más, todo pasa por algo”.

Las reacciones al abandono de Albert Barranco

Minutos después, el concursante era el encargado de comunicar la noticia a sus compañeros, a quienes decía: “Por cosas de la vida no voy a poder continuar, aunque esto es muy duro y lo digo diariamente, por causas médicas no puedo seguir, me había hecho mucha ilusión poder llegar más lejos con vosotros”.

Todos los concursantes se sorprendían primero y le abrazaban después, las reacciones se sucedían y la propia Olatz comentaba lo sucedido a través de sus redes sociales horas después: “Acabo de llegar al hotel, sigo sin asimilar bien lo que ha pasado esta noche”, decía la joven.

Además, confesaba estar luchando con una mezcla de sentimientos: “Estoy triste por un parte, porque a él le hubiera gustado llegar más lejos”, explicaba destacando que es “muy buen compañero” y “superviviente”.

Sin embargo, se declaraba “contenta” por su regreso: “Lo necesito aquí conmigo, estoy pasando un momento de mi vida muy complicado y creo que su apoyo me va a venir súper bien. Todo pasa por algo”, confesaba.

Y dicho esto, concluía dando las gracias a sus seguidores y diciendo: “Le voy a dar un abrazo infinito. Le esperamos con muchas ganas y con los brazos abiertos”.