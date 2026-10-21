telecinco.es 21 OCT 2026 - 10:07h.

A lo largo de todo el reality, Ivana Icardi y Arkano han ido acercándose poco a poco

Tras reflexionar, Arkano ha decidido frenar en seco provocando la sorpresa de sus compañeros

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Tras comunicarle su decisión de frenar lo que hasta ahora había parecido sentimientos, Ivana Icardi se mostraba molesta con Arkano en 'Supervivientes All Stars'. "A mí, cuando me gusta una persona, me gusta", decía ella y él replicaba que, por eso, ha ido "poco a poco" intentando ordenar sus pensamientos. Sin embargo, la concursante no era la única sorprendida y confundida por su decisión...

La 'ruptura' de Ivana y Arkano

Todo comenzaba por una conversación con Rosa Benito, que pedía a Arkano que se lanzara con Ivana. Sin embargo, él le decía que si no lo había hecho es porque no tenía claro que fuera a pasar algo con la concursante fuera. Ella le decía que en cuestiones de amor, no se puede frenar, pero él lo veía de otra manera: "Los sentimientos no se pueden controlar, pero los actos sí".

"Me siento agobiado, con presión", decía poco después a Ivana, que se ofrecía a ayudarle pero él ya se había cerrado en banda. Tras marcharse un tiempo a reflexionar y pensar, Arkano regresaba junto a Ivana con una decisión tomada: "Si le estoy dando tantas vueltas es porque no es el momento, deberíamos ser amigos".

En la palapa, Ivana comentaba que siempre le había respetado y que le costaba entender lo que pasaba. "Quien ha sacado esto a flote ha sido él, en directo dijiste que te gustaba", "si me pregunta...", se justificaba él.

"Si tenía dudas no sé por qué ha seguido, es lo que no entiendo", se quejaba la concursante, pero Arkano insistía en que siempre ha sido claro: "He intentado ser honesto, por eso te he ido expresando mis miedos, no me he liado de primeras y he intentado tener todo el cuidado del mundo", aseguraba y se defendía de quien le cuestiona: "Quien piense que he podido estar jugando o tener una estrategia, le preguntaría por qué iba a hacer eso".

A pesar de sus explicaciones, Rosa Benito y Chiqui cuestionaban a Arkano.

Ivana se emociona hablando de sus sentimientos

Finalmente, Ivana se rompía hablando de sus sentimientos. "¿Sientes que ha habido un poco de juego por parte de Arkano?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez y ella dudaba: "Quiero creer que no. A pesar de que ha sido honesto en todo momento, no entiendo el tira y afloja".

"Creo que no tendría que haber iniciado nada", decía Ivana, que se sentía "una estúpida" con la situación.