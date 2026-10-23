telecinco.es 23 OCT 2026 - 09:59h.

"¡Qué tía más mala!", decía Rosa Benito de su sobrina

Rosario Mohedano, hija de Rosa Benita, criticaba que su madre hablara públicamente de este conflicto familiar que ella ha evitado

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Rosa Benito ha atacado duramente a Rocío Carrasco durante su paso por ‘Supervivientes All Stars’. "¡Qué tía más mala!", decía de quien fuera su sobrina y Rosario Mohedano, que evita siempre los conflictos familiares en televisión, reaccionaba en directo asegurando que "tirará de las orejas" a su madre cuando regrese a España. Pero además, el programa vivió una noche con un importante adiós a uno de los concursantes...

Las palabras de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco

Ivana decía que “aprecia” a la hija de Rocío y Rosa replicaba de quien fuera su sobrina: “¡Qué tía más mala! (…) Tener muchas deudas y vender a tu familia para pagar una deuda que podías haberla pagado. La vida es corta, pero a veces es muy larga y las cosas se pagan aquí”.

La reacción de Rosario Mohedano

En el plató, Rosario Mohedano confesaba que no le había gustado las palabras de su madre, no por lo que había dicho, sino porque ella nunca ha hablado en un plató de televisión sobre este conflicto. Explicaba que siempre ha sentido “empatía” por su prima Rocío pero matizaba que ella fue quien la “sacó” de su vida: “No me gusta hacer sufrir, no me gusta que sufran los míos y menos en un medio de comunicación”.

Y entonces llegaba la pregunta de Jorge Javier Vázquez, que le preguntaba si se sentía cómoda con las declaraciones de su madre. ella negaba: “Hay cosas que no se tienen que hablar en un plató. Me hubiese gustado que esto no hubiese salido (…) Esto es lo que nos llega a nosotros porque también nos interesa”.

Rosario comentaba que hablará con su madre en privado: “Le daré muchísimos besos y abrazos porque estoy muy orgullosa pero también le tiraré de las orejas porque se lo tengo que recriminar”, decía.

Rosario ha llegado a dudar sobre si acudir o no al plató del programa. Jorge Javier Vázquez entendía hacia dónde quiere ir Rosario y es que cree que está encaminando su carrera "a otro lado" con lo que quiere evitar "este tipo de dimes y diretes". Antes sus palabras, Rosario contestaba que preferiría que su madre no hubiera dicho nada: "Mi madre sabe que estoy aquí defendiéndola".

Nuevo duelo en la expulsión de 'Supervivientes All Stars'

En las nominaciones, Víctor Janeiro y Damián se enfrentaban a la decisión de la audiencia dando lugar a ua expusión más ajsutada de le edición.