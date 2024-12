Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (12/12/2024)

El exministro José Luis Ábalos ha negado todas las acusaciones en el Tribunal Supremo. Según él, no cobró comisiones ilegales por la compra de mascarillas, no sabe si una trama corrupta pagó el piso a su amante y niega que le regalaran un apartamento en el centro de Madrid. El ex número dos del PSOE señala a su entonces asesor, Koldo García, asegurando que todo estaba bajo su control. La versión de Ábalos, en la que no ha apuntado a altos cargos del Gobierno, choca con todo lo declarado por Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Koldo García declarará la semana que viene.