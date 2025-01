Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (29/01/2025)

Estas cinco embarcaciones son de petaqueros, los que llevan gasolina, mecánicos y víveres a las narcolanchas que alijan y viven 24/7 en el mar. No tienen puertos, ni muelles porque son todas ilegales. Delito de contrabando si no llevan droga. Las vemos por toda costa pero no las pueden intervenirtotalDesde que en Barbate murieron asesinados dos guardias cuando los mandos les enviaron a una misión sucidida con una lancha de goma de cinco metros ya no se dan esas ordenes de espantar o detener. Y las vemos por toda la costa. Aquí en Almería en el cabo de Gata.