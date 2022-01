En pocas palabras, la trazabilidad de un alimento no supone otra cosa que volver paso a paso a los orígenes de su producción y dar toda la información posible hasta que llega a las manos del consumidor. En el caso del limón europeo, el proceso queda registrado desde que se comienza a trabajar en el limonar -al principio de cada campaña- hasta que el producto fresco llega a las fruterías y los supermercados . Es decir, incluye todos los datos recabados en la cadena de valor.

Esto le ha valido para hacerse con el distintivo GLOBAL G.A.P, que certifica que la producción es segura y sostenible. Y es que si hay una característica que identifica al limón de origen europeo es la sostenibilidad, un concepto transversal que en la actualidad está en boca de todo el mundo, principalmente entre aquellos consumidores más minuciosos y preocupados por el futuro del planeta, que lo han hecho suyo como una exigencia ante la que no cabe ninguna negociación.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.