La voz de Tete Pineda recuerda mucho a la de Manzanita: “Con una tesitura casi femenina”

Ahora en el talent viene a por todas con su arte flamenco, pero con su actuación no ha convencido del todo a Danna. Ella no ha apostado nada por Tete, algo que ha llamado la atención de Jesús Vázquez. A la mentora no le ha llegado esta interpretación, además el artista tenía todo el rato los ojos cerrados, “me faltó muchísimo apoyo en los agudos”, ha explicado, “para mí no fue espectacular”.