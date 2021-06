Risto, Isabel y Danna se vuelven locos en la puja por Geniris, de 'La isla de las tentaciones': ¡29.000 euros!

Geniris tenía claro que el que más iba a apostar por ella iba a ser Risto , porque le considera un hombre muy sensible detrás de esa fachada de duro, y porque lo que iba a cantar, le iba a llegar. Por eso, su puja iba a ser la mayor. Y no iba mas encaminada.

La apuesta más bonita de 'Top Star'

Los dos mentores se han vuelto locos y no han parado de subir la apuesta, pero al final Risto ha parado, “el talento de verdad, alguien me enseño una vez, que no era mezquino, era generoso”, le ha dicho a su compañera, y por eso, y aunque le quedaban 1.000 euros, le ha cedido a Geniris.