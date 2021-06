El rapapolvo de Risto y la lección de Isabel Pantoja a Ana Corbel: “Estúdiate bien la letra”

4.000 euros en la puja

Tras escucharla, la tonadillera le ha dado las gracias por cantar copla, “es una canción muy difícil y la has llevado a tu terreno”, le ha dicho. Para Danna Paola, Ana ha brillado por sí sola. Pero cuando le ha tocado el turno a Risto para dar su valoración, ha sido un poco duro, “no te voy a hacer la pelota” , le ha contestado, “yo no veo la reinvención ni la rebeldía en tu interpretación”, ha añadido, algo que ella ha prometido en todo momento.

Risto le ha explicado por qué no ha pujado, “quiero que te dejas la piel y la vida en esa canción”, le ha explicado, y no lo ha hecho. Como ha visto que no le ha llegado su actuación, Ana ha vuelto a cantar, pero esta vez a Risto tampoco le ha llegado, “todo lo que recibo de ti es frío”. Isabel Pantoja ha alabado su interpretación pero le ha dado un consejo, tiene que estudiarse bien las letras delas coplas, porque son puro sentimiento.