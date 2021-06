Mireia Decler quería embrujar a todos con su voz y no solo porque fuera fan incondicional de Harry Potter. Pero esta cantante no se ha encontrado con el apoyo de Danna Paola, Risto Mejide ni Isabel Pantoja, pues ninguno ha pujado por ella. Tras la valoración Risto ha tenido un encontronazo con una chica del público.

“El término odiar es muy feo, no te lleva a nada bueno”, decía Mery, a lo que Risto le contestaba que eso no era verdad: “Te digo una cosa, si no sabes odiar, no puedes amar. Con la edad, aprendes a descartar aquellas cosas que no quieres en tu vida. Yo odio las cosas que me hacen perder el tiempo como, por ejemplo TikTok o esta conversación”.