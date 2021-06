‘Top star’ se viene arriba con Selena y su mítico ‘Yo quiero bailar’

¿Quién no ha bailado y cantado ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena ? Esta canción cumple 20 años y Selena ha venido a interpretarla en el plató de ‘Top star’, pero también ha venido a ganar el programa. Ha sido sonar la música y todo el mundo se ha venido arriba con este tema, “me has sorprendido muchísimo”, le ha dicho Danna, “me pone siempre de muy buen humor” , ha explicado.

A Risto e Isabel Pantoja también les gusta mucho ‘Yo quiero bailar’ pero esperaban que hubiera venido con otro registro, “qué pena que no hayas traído nada diferente”, ha dicho el mentor. “Me gusta esta canción sobre todo porque me recuerda lo fácil que es hacer una letra que no dice absolutamente nada y ser un hit”, ha sentenciado Risto.