68.000 personas, sin mascarillas y sin distancias llenarán el Puskás Aréna en el Hungría - Portugal

Cristiano Ronaldo, con la misma ilusión que el primer día

La estrella de Portugal intentará llevar a su selección de nuevo al estrellato como sucedió en 2016 y ha comentado que tiene las mismas ilusión que en su primera edición. "Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa", declaró el capitán luso en rueda de prensa.