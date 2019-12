Luis Enrique: "Somos favoritos. No veo a ninguna selección por encima de nosotros"

En una entrevista a la RFEF, el técnico asturiano ha asegurado que habrá alguna sorpresa en la convocatoria "de algún jugador que no haya venido últimamente o que no haya venido nunca". Sobre el papel de la Selección Española, la ve como "favorita" y no ve a ningún otro equipo por encima de ellos: "Esperemos que ese favoritismo lo podamos confirmar con resultados".