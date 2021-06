Dumfries salva a Países Bajos ante Ucrania en el último suspiro (3-2)

Los holandeses comenzaron en modo apisonadora

Ucrania no se achantó y también tuvo las suyas. En algún momento de la primera mitad se convirtió en un partido de ida y vuelta, pero en la tónica general, la batuta del juego la llevaron los holandeses que con las grandes triangulaciones de los de arriba conseguían llegar a la meta del portero ucraniano. Este fue el único que con salvadas como las que le hizo al borde del descanso a Wijnaldum evitaran que se fueran perdiendo al descanso.

El capitán de Países Bajos no desaprovechó la primera ocasión que tuvo en el segundo tiempo no la desaprovecho. Bushchan estaba vez no pudo detener el tanto del recién jugador del PSG que en el 51. Dumfries puso un centro al área, el arquero repelió y esta vez Wijnaldum solo tuvo que empujarla para hacer el 1-0.