Selección de Holanda: jugadores, palmarés y resultados

Holanda, a pesar de ser uno de los equipos clásicos, no tiene demasiados trofeos en su vitrina. La Eurocopa conquistada en 1988 es su mayor logro . Algo que quieren repetir este mes de junio, cuando arranque la competición de selecciones más importante del viejo continente.

El fútbol de toque por bandera

Su jugador más mediático es otro defensa: Virgil Van Dijk , el infranqueable central del Liverpool, que no podrá estar en la Eurocopa por lesión por lo que Frank de Boer tendrá que encontrar un sustituto a su altura.

En ataque también tienen buenas armas. La profundidad de Memphis Depay por las bandas puede abrir muchos espacios para que los aprovechen jugadores como Quincy Promes, Luuk de Jong o Justin Kluivert , jugador de la AS Roma e hijo del mítico nueve naranja. En el banquillo estará Frank de Boer que sustituyó a Ronald Koeman tras su marcha al FC Barcelona.

No deberían tener demasiadas dificultades para pasar de ronda. Austria y Ucrania serán sus adversarios, claramente inferiores. Aunque, en este tipo de torneos, no deben fiarse, ya que un despiste puede suponer la pérdida de puntos vitales. Y no hay margen de reacción. Su tercer rival saldrá de la ronda de repesca.