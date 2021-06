Previa Portugal - Francia: los de Cristiano Ronaldo se juegan la vida ante los campeones del mundo

Portugal quiere acudirse la derrota ante Alemania

El grupo de la muerte auguraba complicaciones a algunas de las selecciones calificadas como favoritas para ganar esta Eurocopa. Y así ha sido. Seguro que en los planes de Portugal no estaba jugarse la clasificación en el último partido del grupo , necesitando sacar algo positivo de su enfrentamiento con la actual selección campeona del Mundo. Pero así son las cosas y Cristiano Ronaldo y compañía solo les vale evitar la derrota ante Francia si quieren seguir adelante en el torneo. Una derrota les deja fuera. Posible once titular : Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Francia está clasificada, pero quiere el primer puesto del Grupo F

El empate ante Hungría ha enfriado un poco los ánimos en la selección francesa, aunque su fútbol sigue maravillando a los aficionados y asustando a sus rivales a partes iguales. Con 4 puntos ya está clasificada para los octavos de final, pero Francia no quiere bajarse del primer puesto del grupo, para lo que necesita ganar a Portugal, lo que no será tarea fácil.



Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha hablado de ese gol de Karim Benzema que todavía no ha llegado en la Eurocopa, y que tanto necesitan: "Lo más importante es que tengo toda la confianza en Benzema y también la tiene toda la plantilla. Hay veces que los delanteros no marcan goles y siempre se les juzga por si marcan o no".



Posible once titular: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann, Benzema, Mbappé