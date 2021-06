Rüdiger intentó morder a Pogba en pleno partido: el VAR decidió no entrar a juzgarlo

Francia se ha hecho con los tres puntos ante Alemania tras vencer con un solitario gol de Hummels en propia puerta. Más allá del resultado, Rüdiger y Pogba han protagonizado la anécdota polémica del partido. Un 'casi' mordisco que el VAR no decidió entrar a juzgar.

No quedaban ni dos minutos para el final de la primera parte cuando Rüdiger se acercó por la espalda para cubrir a Paul Pogba. La sorpresa llegaba cuando el defensa del Chelsea abría la boca para intentar morder al centrocampista del Manchester United. El defensa no llegaba a morder a su rival pero la jugada no tardó en hacerse viral en redes sociales.