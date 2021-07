Morata da las gracias a todos los que creyeron en la Selección: "Este grupo se merecía más, mucho más"

Álvaro Morata ha sido uno de los jugadores más protagonistas y donde han estado todos los focos durante toda la Eurocopa. El torneo no comenzó nada bien para él cuando en los amistosos de preparación fue pitado por la afición española que asistió al Wanda Metropolitano y después ya durante la fase de grupos en la Cartuja. Su primer gol fue en el empate contra Suecia y su segundo tanto fue importantísimo para la victoria contra Croacia en octavos de final.

En la semifinal contra Italia no fue titular, pero salió en la segunda parte para empatar el partido con su tercer gol en la Eurocopa. El partido se fue a la tanda de penaltis, donde el delantero madrileño asumió la responsabilidad de lanzar el cuarto pero no acertó con su disparo y se lo paro Donnarumma. Después Jorginho no fallaría y eliminaría a España del torneo. Con la derrota Morata ha querido agradecer el apoyo en redes sociales.