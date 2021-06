El jugador del Betis, ya de vacaciones y recién renovado con el club de su vida, compartió hace unos días una imagen agradeciendo a Luis Enrique que no le hubiera convocado y así disfrutar de la piscina. El gaditano con el arte que le caracteriza decidió apoyar al conjunto nacional de una manera muy graciosa y divertida. En la piscina, encima de un flotador de flamenco y cantando María Isabel de Los Diablos, así ha animado a la Selección. "Menos mal que no me has llamado Luis... Suerte a mi querida España", decía en la publicación junto al vídeo.