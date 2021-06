Joaquín, desde la piscina de su casa, manda ánimos a España: "Menos mal que no me llamaste Luis"

La lista de Luis Enrique ha tenido alguna que otra sorpresa y Joaquín hubiera podido ser alguna de ella. El jugador del Betis ya dijo antes de darla que para él sería una faena si le llamaba para ir a la Eurocopa 2020 ya que tenía las vacaciones planeadas. A pesar de eso el capitán bético no va a desconectar del todo y estará muy pendiente de la Selección.

Joaquín con el arte que le caracteriza ha decidido enviarles un mensaje a todos los jugadores que se encuentran concentrados con la absoluta. En la piscina, encima de un flamenco y cantando María Isabel de Los Diablos, así ha animado a la Selección. "Menos mal que no me has llamado Luis... Suerte a mi querida España", decía en la publicación junto al vídeo.